Denunciato per un prestito non restituito, sindaco si assenta: «Sono ricoverato»

«Alla luce della mia condizione psicofisica non ottimale ritengo doveroso verso l’amministrazione e verso tutta la cittadinanza allontanarmi temporaneamente dall’attività politica locale fin tanto che non avrò recuperato le condizioni ideali per poter proseguire serenamente il mio incarico». Diego Parisotto, il sindaco di Castello di Godego entrato nell'occhio del ciclone a causa di un prestito chiesto ad un concittadino e che non sarebbe stato restituito, lascia il comune nelle "mani" del suo vice. La ragione in realtà è che Parisotto è in questi giorni ricoverato in ospedale per un intervento. Ma nella nota in cui annuncia la propria assenza cita anche il caso personale di cui sarebbe diventato oggetto nelle ultime settimane.

«Mi assenterò - ha scritto il primo cittadino - fino a che non avrò recuperato le condizioni ideali per continuare serenamente nel mio incarico. E’ doveroso sottolineare che qualsiasi accusa nei confronti degli amministratori di maggioranza che mi accompagnano in questa avventura politica è inappropriata e completamente fuori luogo; le accuse che mi sono state rivolte sono strettamente private e personali e non interessano l’amministrazione stessa, essendo quest’ultima completamente estranea ai fatti. Nell’ultimo periodo ho avuto dei problemi di salute che mi hanno allontanato dalla vita politica e la pressione mediatica sulla mia vita privata a cui sono sottoposto ha aggravato questi miei problemi, tant’è che in questi sono ricoverato presso strutture ospedaliere per un intervento chirurgico».

«Tuttavia - conclude Parisotto - per trasparenza politica e visto il senso civico che mi ha sempre contraddistinto, alla luce di questa mia condizione psicofisica non ottimale, ritengo doveroso verso l’amministrazione e verso tutta la cittadinanza di Castello di Godego, allontanarmi temporaneamente dall’attività politica locale fin tanto che non avrò recuperato le condizioni ideali per poter proseguire serenamente il mio incarico. In questo periodo di mia assenza forzata per motivi di salute, il vicesindaco eserciterà tutte le mie funzioni»