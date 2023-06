Blocchi di cemento caduti dal camion, giovedì l'addio a Dina Zanatta

San Biagio di Callalta si prepara a dare l'ultimo addio a Dina Zanatta, la 75enne che venerdì scorso, in sella alla sua bici, è stata travolta e uccisa da tre grossi blocchi di cemento caduti da un camion che li stava trasportando. Blocchi di cemento pesantissimi che servivano a stabilizzare una gru che stava lasciando un cantiere per essere trasportata altrove da un'azienda edile. L'episodio era avvenuto poco dopo le 16. Per Dina non c'è stato nulla da fare.

A causare la caduta dei blocchi sarebbe stata una brusca frenata dell'autista del camion, la 75enne viveva poco distante dal luogo della tragedia ed era conosciutissima nella frazione di Cavriè. In queste ore è stata fissata la data dei funerali previsti per la mattinata di giovedì 15 giugno, alle ore 10, nella chiesa arcipretale di San Biagio di Callalta. A piangerla ci saranno il marito Franco, i figli Monica, Marika e Mirco, gli adorati nipoti Nicolò, Marco, Aurora, Maddalena e Matteo, la sorella Carla, parenti e amici tutti. Eventuali offerte durante la cerimonia saranno devolute all'Anteas di San Biagio di Callalta per volere dei familiari. Dopo il funerale la salma della signora Dina sarà cremata.