Dispersi a Cima Grappa sotto una tormenta di neve: salvati due giovani nella notte

Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.22, la squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco Asolo è intervenuta con due Defender sui tornanti di Cima Grappa per soccorrere due persone (un ragazzo ed una ragazza, entrambi under 25 e di nazionalità italiana) rimaste bloccate nella tormenta di neve in corso in quel momento. Per loro nessun problema ma un grande spavento visto anche che le condizioni della strada e gli eventi atmosferici hanno reso il recupero difficoltoso.