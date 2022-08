Ubriaco a festival ed eventi: non potrà entrare in bar e locali per due anni

Il Questore di Treviso ha vietato ad un 51enne con numerosi precedenti penali l'accesso a bar e locali che vendono alcolici per i prossimi due anni. All'uomo è stato imposto anche il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali del centro storico.

Segnalato più volte in stato di ubriachezza nelle ultime settimane, il 51enne aveva compiuto diverse condotte moleste durante eventi e manifestazioni di vario tipo. L'episodio più clamoroso agli inizi di luglio quando, durante il festival “Sile Jazz”, improvvisando una performance, aveva impedito agli artisti di esibirsi, fino a quando non è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale ad allontanarlo. Se il 51enne non rispetterà il divieto impostogli dal Questore la pena andrà dalla reclusione da sei mesi a due anni a una multa dagli 8mila ai 20mila euro.