Addio al dj e vocalist Franchino, personaggio simbolo della disco anni '90 e 2000

Si è spento dopo alcune settimane di ricovero Francesco Principato, noto come dj Franchino. L'uomo viveva da alcuni anni a Firenze ma era originario di Caronia nel Messinese. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, ma sarà dall'incontro con Francesco Farfa, Robi J, Sandro Vibot, Ricky Le Roy, Alex Neri e Alessandro Tognetti a consacrarlo nel mondo come uno dei vocalist più famosi d'italia. E, sempre in quel periodo, comincia anche a produrre dischi.

Sono gli anni d'oro della musica elettronica italiana, quelli, che vedono Franchino esibirsi e girare per la nazione collezionando successi di anno in anno. Il dj e vocalist, infatti, ha calcato le consolle dei più importanti ed esclusivi club, dal Paradiso al Cocoricò, alle Baleari a Ibiza. Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2022. Fra le sue più importanti intuizioni, quella di sovrapporre la voce ai beat della musica elettronica in cui certamente Francesco Principato è stato uno dei più importanti innovatori italiani segnando la storia della tecno music insieme a Ricky Le Roy con cui spesso l'artista faceva coppia. Franchino era conosciutissimo anche in Veneto: frequenti le sue esibizioni nelle discoteche della Marca, del litorale jesolano e al Tnt Kamasutra di Portogruaro.

A dare notizia della sua scomparsa la pagina social dell'uomo. "I funerali si terranno in forma riservata", si legge.