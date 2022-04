Forniva documenti falsi per gli espatri: 53enne denunciato

Vendeva documenti falsi a cittadini stranieri in procinto di espatriare, aiutandoli a lasciare illegalmente l'Italia. Un 53enne pachistano è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dagli agenti della polizia di frontiera di Treviso.

Tutto ha avuto inizio sabato 5 febbraio quando i poliziotti in servizio presso l'aeroporto Canova, avevano arrestato in flagrante S.M., 24enne indiano accusato di aver usato un passaporto pakistano e un permesso di soggiorno spagnolo falsi per espatriare in Portogallo a bordo di un volo Ryanair diretto ad Oporto. I documenti erano intestati al 28enne pachistano W.A. mentre la prenotazione del volo era stata effettuata il 1º febbraio e pagata con carta di credito del circuito Visa intestata a G.M.C., 53enne pachistano. Venerdì 18 marzo il 53enne è stato fermato dagli agenti della polizia giudiziaria mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto a Malta. Da ulteriori controlli è poi emerso che l'uomo avrebbe fornito documenti falsi anche ad altri due soggetti, uno di questi arrestato dalla polizia di frontiera di Bologna. La perquisizione a casa del 53enne, residente in provincia di Padova, si è conclusa con il sequestro della carta di credito intestata all’indagato e trovata in suo posssesso all’atto della perquisizione.