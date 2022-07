Bimba di otto anni si frattura un braccio, portata in salvo dal Soccorso Alpino

Attorno alle 13 di ieri, domenica 4 luglio, il Soccorso alpino del Centro Cadore è stato attivato per una bimba di 8 anni di Vittorio Veneto, che si era fatta male a un braccio, mentre si trovava nei pressi dall'Eremo dei Romiti, a Domegge di Cadore. Una squadra è salita in fuoristrada e ha provveduto a stabilizzare il braccio della bambina, a seguito di una possibile frattura riportata. La bimba e il papà sono quindi stati accompagnati in località Navarre, da dove si sono recati autonomamente al pronto soccorso.