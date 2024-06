Morto in ospedale a Feltre, fissati i funerali di don Luigi Bassetto

Saranno celebrati sabato 29 giugno, alle 10 di mattina, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso i funerali di don Luigi Bassetto, parroco trevigiano morto venerdì scorso all'ospedale di Feltre in circostanze sospette.

Originario di Roncade, Bassetto era stato ricoverato il 5 giugno scorso nel reparto di Medicina generale dell'ospedale di Feltre. Nei giorni scorsi il decesso improvviso per una sospetta somministrazione eccessiva di morfina. In un primo momento la Procura di Belluno aveva bloccato i funerali, disponendo l'autopsia sul corpo del sacerdote e indagando Carmine Sarno, l'infermiere di turno, con l'accusa di omicidio colposo. Sarno si era laureato lo scorso dicembre e aveva iniziato il suo lavoro come infermiere proprio all'ospedale di Feltre è il suo primo incarico. L'azienda sanitaria bellunese è stata la prima a muoversi per fare luce sull'accaduto, nelle scorse ore la Procura di Belluno ha dato il via libera ai funerali del sacerdote che sarà salutato per l'ultima volta a Madonna Granda, parrocchia di cui Bassetto era stato sacerdote per ben dieci anni.