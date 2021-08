Travolto da un furgone mentre passeggia: muore dopo 4 mesi e mezzo di agonia

Donato Ammaturo, 55enne di origini napoletane, era stato investito lo scorso 15 marzo in Via Capitello a Istrana. Lascia la moglie Antonietta e tre figlie. I funerali martedì 3 agosto in Duomo a Treviso

Venerdì 30 luglio è mancato all'affetto dei suoi cari Donato Ammaturo, 55enne originario di Napoli ma da anni residente nella Marca. La mattina del 15 marzo scorso, poco dopo le 6, un furgone lo aveva investito mentre stava passeggiando in Via Capitello a Istrana. Da quel giorno per Ammaturo era iniziato un calvario da cui non è più riuscito a riprendersi.

A piangerlo oggi la moglie Antonietta e le sue tre figlie adorate: Rossella, Francesca e Vittoria, il genero Paolo e mamma Rosa. Grande amante del mare, Donato aveva lavorato nel settore dei negozi di abbigliamento. La figlia Francesca ha voluto dedicargli un commovente messaggio d'addio sui social: «Ciao papino mio, sei stato la gioia più grande della mia vita. Non ho dormito, mi sono svegliata che non mi sentivo bene, dovevo partire a prima mattina ma ho posticipato a dopo pranzo, ero in stazione, ma ho perso il treno perché avevo dimenticato il cellulare in ufficio. Nessuno ci avvisa, ma tu mi hai fatto capire che era arrivato il momento di prendere coraggio per venire a salutarti un’ultima volta. Mi hai aspettato. Quando eravamo piccole, la sera prima di andare a dormire venivi nella nostra stanzetta, ci prendevi la mano, e pregavamo insieme e oggi allo stesso modo abbiamo pregato affinché tu possa essere un angelo del paradiso. Ti amo tantissimo e ti amerò per sempre. Da oggi sarai per sempre al mio fianco». I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 3 agosto, alle ore 15.30 nel Duomo di Treviso. Dopo la cerimonia la salma procederà per la cremazione e le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Vedelago.