Aggredita e picchiata mentre passeggia in centro: fermato un 41enne

Domenica sera, 26 settembre, una 36enne moldava è stata aggredita in Corso del Popolo da un uomo che l'ha inseguita e picchiata davanti ai passanti. Fermato dai carabinieri il compagno della donna

Attimi di paura domenica sera, verso le 21.30, in Corso del Popolo a Treviso. Una donna moldava classe '85, è stata inseguita e picchiata da un uomo che, subito dopo l'aggressione, era scappato verso Piazza dei Signori.

A dare l'allarme per primi sono stati i passanti che hanno assistito increduli alla scena. L'assalitore avrebbe inseguito la donna lungo Corso del Popolo e, una volta raggiunta, l'avrebbe picchiata e spinta ripetutamente. Le urla della 36enne hanno attirato l'attenzione dei presenti ma, all'improvviso, sia l'aggressore che la vittima erano scappati in direzioni opposte prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno fermato in queste ore il compagno della donna, un 41enne italiano. L'uomo ha negato di essere l'autore dell'aggressione.