Investita da un'auto mentre attraversa la strada, 67enne ricoverata al Ca' Foncello

Grave incidente nella serata di venerdì 11 giugno a Castelfranco Veneto: poco dopo le ore 21 una donna di 67 anni, M.A., è stata investita da un'auto mentre attraversava Viale Italia, a pochi metri di distanza dal parco di Villa Bolasco.

L'investimento è avvenuto pochi minuti dopo l'inizio della partita di Euro 2021 tra Italia e Turchia, in un momento in cui c'era pochissimo traffico in strada: le condizioni della signora investita sono apparse subito molto gravi. La donna è stata ricoverata in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso. I carabinieri di Castelfranco Veneto, invece, hanno eseguito i rilievi sulla dinamica. Sul posto è arrivato anche il sindaco e presidente della Provincia, Stefano Marcon.