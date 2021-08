"Ho tanto mal di testa", 49enne crolla a terra davanti al marito: è gravissima

Il Suem 118 di Crespano del Grappa è intervenuto venerdì 13 agosto in un'abitazione di Via Lastego a Fonte per soccorrere una donna di 49 anni. Ricoverata al Ca' Foncello, la paziente è stata intubata

"Mi fa tanto male la testa" avrebbe detto al marito prima di crollare a terra priva di sensi. Attimi di grande paura, venerdì 13 agosto, in un'abitazione di Via Lastego a Fonte. Poco prima delle 10.30 la 49enne M.S. si è sentita male in casa per una sospetta emorragia cerebrale. Provvidenziale l'intervento del marito che ha subito allertato il Suem di Crespano del Grappa, intervenuto sul posto pochi minuti più tardi insieme all'elisoccorso di "Treviso emergenza". Elitrasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso la donna è stata intubata ed è ricoverata in condizioni gravi.

Un'ora più tardi, alle 11.31, gli operatori del Suem di Crespano sono intervenuti anche in Via Piave a Soligo per soccorrere E.D.F., una signora di 72 anni malata di Alzheimer, caduta all'improvviso dalle scale di casa. Ricoverata in ospedale a Conegliano, anche le sue condizioni sono molto gravi.