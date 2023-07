Trovata senza vita nella vasca da bagno, era morta da cinque giorni

I vicini di casa non avevano più sue notizie da alcuni giorni e, preoccupati, hanno dato l'allarme: venerdì 14 luglio, all'una di notte, il corpo senza vita della 63enne Renza Martinello è stato trovato dalla Protezione civile di Montebelluna nella vasca da bagno della sua abitazione in via Baracca. Sul posto sono intervenuti anche il Suem 118, vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna.

La donna, classe 1960, sarebbe deceduta cinque giorni fa. Prima dell'arrivo dei soccorsi il cognato aveva sfondando la porta d’ingresso per poter entrare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la signora sarebbe morta per un malore o per un incidente domestico mentre puliva la canna fumaria dello scaldabagno. Venerdì mattina è stata effettuata l’ispezione cadaverica, in casa non c'era nessun altro segno di effrazione e non erano stati portati via oggetti di valore.