Berenice scompare di casa a 82 anni: ritrovata dopo ore di ricerche

E' stata ritrovata nel primo pomeriggio odierno l'82enne Berenice S. (residente in via Collegio) che si era allontanata improvvisamente dalla sua casa di Asolo senza più dare sue notizie dall'alba. Al momento della scomparsa indossava un paio di ciabatte rosa di lana e i familiari avevano comunicato che a signora è alta 1,70 m, ha capelli bianchi con un taglio a caschetto, occhi castani ed è di corporatura media, circa 50/60 kg. Ad aumentare la preoccupazione della famiglia il fatto che Berenice è afona e ha problemi di memoria.

L’appello al suo ritrovamento è stato quindi subito lanciato su Facebook anche dal sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che ha invitato la cittadinanza ad avvisare il 112 in caso in caso di avvistamento. Nelle ricerche sono state occupate alcune squadre della protezione civile comunale, con le unità cinofile, i carabinieri ed i vigili del fuoco di Montebelluna e i volontari di Asolo, oltre ad un elicottero da Mestre che ha sorvolando il centro storico e le zone limitrofe alla ricerca di qualche traccia del suo passaggio. Fortuntamento intorno alle 15 la donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute presso un agriturismo a qualche chilometro da casa. "Ringrazio tutte le persone che, unitamente ai carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile, hanno collaborato nelle operazioni di ricerca" ha fatto sapere il primo cittadino.