Donna travolta da un camion, indagato il conducente del mezzo

E' stato indagato l'uomo che ieri, giovedì 26 agosto, ha travolto e ucciso a Santa Lucia di Piave la 79enne Graziosa Pancot. Nei confronti dell'uomo, il 67enne C.L., il sostituto procuratore Mara De Donà ha infattin aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio stradale.

Intorno alle 17,30 la Pancot era in sella alla sua bicicletta lungo via Mareno quando è stata urtata dal camion guidato da C.L. L'anziana è morta praticamente sul colpo. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita da parte di medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero. Dell'incidente non vi sarebbero testimoni oculari ne vi sarebbero in zona delle telecamere utili a ricostruire la dinamica. Dal vicino bar "IL", di fronte al quale è avvenuta la tragedia, riferiscono di aver sentito però di un forte tonfo.