E' morto Tommaso, il bimbo schiacciato da un cancello scorrevole

Non ce l'ha fatta Tommaso Toveron, il bambino di 4 anni che ieri è rimasto travolto dal cancello scorrevole di casa. Il piccolo, che aveva riportato lesioni gravissime, era stato sottoposto ad un delicato intervento al cervello ma il suo cuore alla fine ha smesso di battere. L'incidente era avvenuto alle 20.20 circa di ieri sera, mercoledì 29 luglio, nel cortile dell'abitazione in via IV Novembre a Dosson di Casier. A dare l'allarme al 118 sono stati proprio mamma e papà, rimasti sotto choc per quanto accaduto.

Il piccolo Tommaso era stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto a bordo di automedica e ambulanza, e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio trevigiano. Le indagini sull'incidente sono affidate ai carabinieri della stazione di Dosson che sono intervenuti sul posto per svolgere gli accertamenti del caso. Sui fatti la Procura, che ha disposto il sequestro del cancello, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.