Insegnante vinta dal male a 46 anni, lutto tra colleghi e studenti

Per tre lunghi anni ha lottato contro un male incurabile, un tumore da cui è stata alla fine vinta nonostante le cure a cui si era sottoposta. Si sono svolti ieri, sabato 5 febbraio, presso la chiesa parrocchiale di Sambughè, a Preganziol, i funerali di Brigida Di Girolamo, mancata mercoledì scorso all'età di appena 46 anni. La donna era molto conosciuta soprattutto a Dosson dove da oltre dieci anni lavorava come professoressa di sostegno delle scuole medie "Vivaldi" di Casier. La 46enne era la referente del gruppo di insegnanti che si occupava degli studenti con disabilità. Alle esequie ha preso parte anche la preside, Mari Francesca Dileo, e la sua vice, Annachiara Asti, in rappresentanza dell'istituto comprensivo che vive giornate di lutto: in tanti hanno inviato alla famiglia della donna messaggi di cordoglio. Brigida Di Girolamo, ricordata da tutti i colleghi come una persona generosa, sempre disponibile e gentile, lascia marito e due figli.