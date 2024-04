Il commosso addio a Matteo: «Piccolo angelo biondo, resterai per sempre nei nostri cuori»

Troppo piccola la chiesa di Dosson di Casier per contenere quanti volevano essere presenti e stringersi alla famiglia di Matteo Vidali, il bimbo di venti mesi travolto, lo scorso 14 aprile, dall'auto guidata dal padre nel cortile di casa, mentre stava facendo manovra. Almeno in 500, tra cui anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, hanno preso parte alle esequie che sono state celebrate dal parroco, don Adriano Fardin, e da altri due sacerdoti, don Giovanni e don Andrea. Il feretro, una piccola bara bianca, sormontata da fiori sempre bianchi, è stato preceduto all'ingresso in chiesa dai cuginetti e dalla sorellina Sara che hanno portato insieme un cartellone, con le manine degli amichetti dell'asilo. Un'intera comunità, ma anche i tanti colleghi di lavoro della cooperativa Alternativa (dove lavorano Olaf e il nonno Gabriele), i parenti e decine di comuni cittadini, si è stretta in questo modo ai genitori, Olaf e Laura, terribilmente provati da questa disgrazia.

«Signore, ai tuoi discepoli tu dici, non sia turbato il vostro cuore ma il nostro cuore è turbato» ha detto nel corso dell'omelia don Adriano, visibilmente commosso «ci sentiamo come smarriti innanzi a te per quanto è accaduto a questa famiglia: grande è il dolore di questa famiglia, grande è il nostro dolore come grande è il nostro amore per Matteo. Lo abbiamo avuto tra noi troppo poco e tuttavia questo poco tempo è bastato per goire insieme, condividere giochi e carezze donate a te dalla tua famiglia. Avremmo voluto fare a piccoli passi, vederti crescere e affrontare la vita, quale promessa di pienezza. Ma questa famiglia, questa comunità, tanti amici, sono venuti qui in chiesa e possiamo avere risposte e consolazione di fronte alla morte del nostro piccolo Matteo ci affidiamo alla tua parola perchè possa sostenerci e sorreggerci».

«La pur breve esistenza di Matteo ci lascia un dono» ha aggiunto il parroco dopo aver ricordato il battesimo del bimbo «voi, seppur provati, cari Olaf e Laura, non ci perdiamo. Uniti a te non perderemo a te e a Matteo che resterà sempre con noi».

«Ciao piccolo Matteo, sei entrato nelle nostre vite come un raggio di sole dopo la tempesta» così una lettera che è stata letta al termine ed è stata scritta dalle cuginette del piccolo «ti dico grazie per la tua vivacità, per i tuoi sorrisi, per le tue carezze, per le tue coccole, Bastava guardarti e in un attimo ci regelavi la felicità: ora va dalla tua sorellina, gioca con lei e salutaci i nonni. Ti ricorderemo e ti ameremo per sempre, fa buon viaggio piccolo angioletto».

«Sei sempre stato un bambino dolce e coccolone, curioso e riservato ma allo stesso tempo sempre alla ricerca di un compagno di giochi» così le lettera le educatrici dell'asilo «che fosse la tua spalla destra nelle varie marachelle. Assieme alla tua famiglia ti abbiamo visto crescere, mese dopo mese: sei diventato un piccolo ometto, autonomo, tenace, sempre pronto a rallegrarti per ogni nuova scoperta. Eri uno dei primi a correre in stanza quando al nido arrivava una sorpresa e cercavi di prendere il posto più vicino per vedere meglio. Adoravi colorare, costruire torri grandi, con gli amici, per poi buttarle a terra. Ti piacevano molto le canzoni, soprattutto quella del falegname. Amavi condividere il momento del pranzo con i tuoi amici e qualche volta ti piaceva rubare qualche pezzettino dal piatto del vicino. Da poco avevi raggiunto di poter, come i grandi, bere con il bicchiere. Dopo tutte le fatiche della giornata arrivava in momento del riposo pomeridiano, per ricaricare le energie ed eri tra i primi ad addormentarti e uno degli ultimi bambini ad essere svegliato perchè per te il riposino era sacro e guai a tentare di svegliarti prima del solito. Angioletto biondo, al nido tutti ci ricordiamo di te, lasci un vuoto enorme, è difficile pensare che non sarai più con noi ma sappiamo che da lassù ci sei sempre vicino e continui a ridere e cantare con noi. Ti vogliamo bene, ciao Matteo».