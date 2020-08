Mercoledì 5 agosto l'ultimo saluto a Tommaso Tiveron

Si celebreranno mercoledì 5 agosto i funerali di Tommaso Tiveron, il piccolo di 4 anni che il 29 luglio scorso è rimasto vittima di un drammatico incidente nella nuova casa in costruzione dei genitori, in via IV Novembre a Dosson. La salma partirà alle 9,15 dal Ca' Foncello per raggiungere la chiesa parrocchiale di Dosson, dove verranno celebrate le esequie. Al termine raggiungerà il crematorio di Treviso.

Tommaso Tiveron è rimasto schiacciato dal pesante cancello scorrevole dell'abitazione. A dare l'allarme al 118 erano stati la mamma e il papà, presenti sulla scena dell'incidente e rimasti sotto choc per quanto accaduto. Il piccolo è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto a bordo di automedica e ambulanza, e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio trevigiano. Tommaso era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello ma la sue condizioni sono apparse da subito disperate. Poi, il 31 luglio, il tragico epilogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto la Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per ora a carico di ignoti, continua il suo lavoro di indagine. Sotto la lente degli investigatori ci sono le operazioni di montaggio del grosso cancello, che sembrerebbe non essere stato ben ancorato.

Gallery