Droga, bivacchi e ubriachezza molesta: raffica di sanzioni

Degrado e criminalità: venerdì di controlli e sanzioni a Conegliano: gli agenti della Questura, con il Reparto prevenzione crimine di Padova, hanno monitorato il centro e le zone limitrofe della città. In Piazza del Fante è stato fermato un cittadino senegalese di 23 anni in atteggiamento sospetto: sottoposto a perquisizione aveva nei pantaloni circa 2 grammi di hashish con foglio di via dalla città di Jesolo. In Piazzale Zoppas le volanti hanno fermato altri due consumatori di sostanze stupefacenti: una 24enne bellunese trovata in possesso di uno spinello, ed un coneglianese di 19 anni segnalati alla Motorizzazione per la sospensione della patente.

Durante un controllo serale, una pattuglia del Commissariato di Conegliano nelle vicinanze della ferrovia ha denunciato un cittadino nigeriano in evidente stato di alterazione alcolica per non aver fornito le sue generalità e per ubriachezza molesta. Denunciato anche un noto pregiudicato di 26 anni per inottemperanza al foglio di via con divieto di ritorno a Conegliano; in Via Settembrini è stato trovato presso un edificio abbandonato uno straniero, sottoposto a fotosegnalamento e sanzionato per ubriachezza molesta. Nella giornata di ieri sono stati sanzionati una dozzina di giovani intenti al bivacco identificati in Corte delle Rose, con relativo verbale allontanamento e multa (in caso di reiterazione arriverà il Daspo del Questore).