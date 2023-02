In auto con droga e coltello a serramanico, 41enne denunciato

Nelle scorse ore in Viale della Repubblica a Villorba un automobilista è stato fermato con un tasso alcolemico di quasi 1,5 gr./lt. Denunciato, gli è stata ritirata la patente di guida e l'auto è stata posta sotto sequestro.

Sanzione analoga per un automobilista sorpreso dai militari dell'Arma la notte scorsa in via Bonisiolo a Casale sul Sile con un tasso alcolemico superiore a 1 gr./lt.. Infine un 41enne controllato a bordo di un'auto nei pressi di un centro commerciale lungo la Feltrina a Treviso, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 20 centimetri. L'uomo è stato denunciato per porto di armi. Inoltre gli è stata sequestrata una modesta quantità di sostanze stupefacenti. Inevitabile il ritiro della patente di guida e la segnalazione alla Prefettura.