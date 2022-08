Al parco con droga e coltello a serramanico: fermati due giovani

Droga e armi al parchetto del paese: due giovani di 17 e 20 anni sono stati fermati dai carabinieri di Casier lunedì 8 agosto, poco dopo mezzanotte. I due si trovavano al parco pubblico di Via Lorenzo Da Ponte quando i militari dell'Arma li hanno notati per il loro comportamento sospetto. Durante il controllo un 17enne trevigiano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 8 centimetri mentre il 20enne di origini senegalesi che era insieme a lui nascondeva una piccola quantità di hashish. Droga e coltello sono stati subito sequestrati, mentre i due ragazzi se la sono cavata con una semplice segnalazione all'autorità giudiziaria.

In questi giorni di pieno agosto i carabinieri e le polizie locali della Marca hanno intensificato i controlli in numerose aree verdi, piste ciclabili e parchi pubblici per garantire più sicurezza a famiglie e bambini rimasti in città. L'obiettivo dei controlli è contrastare il ritrovo in queste aree di vandali e spacciatori, soprattutto nelle ore notturne. Un'operazione che sta iniziando a dare i primi risultati.