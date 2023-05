Fermato alla guida con armi, droga, e 500 euro in contanti: 39enne in manette

Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri di Treviso sono stati impegnati in attività di controllo e prevenzione dello spaccio di stupefacenti, specie tra i giovanili. In due distinte operazioni i militari dell'Arma sono intervenuti a Paese domenica mattina dove un 39enne di Mestre è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, porto di armi e violazione della misura di prevenzione dell'avviso orale emesso a suo carico dalla Questura lagunare. L'uomo, alla guida di un'auto, è stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di hashish, di alcuni grammi di marijuana, di un bastone telescopico lungo mezzo metro, di un coltello e di circa 500 euro in contanti, somma di denaro ritenuta frutto dell'attività di spaccio. Il fermato, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stato poi rimesso in libertà. La droga e le armi in suo possesso sono stati invece sequestrati.

A Mogliano Veneto invece, i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia a carico di un 43enne di origini albanesi. L’uomo, rintracciato e arrestato, dovrà scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di reati in materia di stupefacenti commessi in Scorzè nel 2019. Nell’ambito del medesimo contesto operativo i militari dell’Arma hanno rintracciato anche un 24enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale, che aveva trovato riparo proprio nel garage dell’abitazione moglianese dell’albanese arrestato. Il nordafricano, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina ed hashish e di quasi 300 euro in contanti, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e invitato a regolarizzare la propria posizione in Questura.