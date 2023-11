Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza tra Treviso e Padova: 60 indagati

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova. Disarticolato un sodalizio criminale di narcotrafficanti in Veneto: decine di indagati. Oggi 16 novembre all'alba, su delega della Procura Distrettuale di Venezia, i militari del comando provinciale delle Fiamme Gialle di Padova e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), con l'ausilio di unità cinofile, due elicotteri e altri reparti del Corpo, con oltre 100 militari operanti, stanno dando esecuzione a due ordinanze del gip, che ha disposto rispettivamente l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 19 persone, tutte indagate in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e il sequestro di beni.

Contestualmente sono in corso di esecuzione numerose perquisizione nelle province di Treviso, Venezia, Monza Brianza e Ravenna. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi 16 novembre alle 11 negli uffici del comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova in via San Francesco 117.