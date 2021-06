I poliziotti scoprono dosi di droga nascoste tra le caramelle, 18enne nei guai

Perquisendo l'abitazione del giovane sono state rinvenute tre piantine di marijuana, una delle quali in avanzato stato di maturazione, oltre a 27 grammi pronti per essere spacciati

Undici dosi di hashish nascoste in un pacchetto di caramelle. Questo quanto hanno sequestrato gli agenti delle volanti ad un 18enne dell’hinterland trevigiano che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 24 giugno quando una volante della Questura, transitando lungo viale Trento e Trieste, ha notato due ragazzi intenti a controllare con circospezione qualcosa all’interno di alcuni zaini. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dei giovani, hanno proceduto ad un controllo di polizia e in uno dei due zaini è stato rinvenuto un grinder con dei residui di sostanza stupefacente.

Non sapendo fornire valide giustificazioni e alla luce della condotta dei ragazzi, gli operatori hanno deciso di sottoporre i medesimi a perquisizione, in esito alla quale uno dei due P.L., diciottenne dell’hinterland trevigiano, è stato trovato in possesso di ben 11 involucri termosaldati.

Le dosi erano state abilmente occultate all’interno di un pacco di caramelle, circostanza che ha fatto ritenere agli agenti che la sostanza fosse destinata ad una successiva e preordinata attività di spaccio. Pertanto la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione del giovane, ove sono state rinvenute tre piantine di marijuana, una delle quali in avanzato stato di maturazione, oltre a 27 grammi di sostanza stupefacente già essiccata e pronta al confezionamento. Il giovane, incensurato, è stato denunciato.

Nel corso di questa settimana, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, le volanti della Questura di Treviso, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, ha posto in essere 35 posti di controllo, sia in città che in provincia, identificando 556 persone e 216 veicoli.