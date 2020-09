Operazione "Narcos": 23 persone in carcere, coinvolta anche la Marca

Su disposizione dell'autorità giudiziaria di Potenza i carabinieri del comando compagnia di Pisticci, in provincia di Matera, hanno dato esecuzione a 37 misure cautelari in un'operazione antidroga denominata ''Narcos''. Di queste 23 sono misure di custodia in carcere, 14 sono obblighi di dimora. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Potenza su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il sodalizio criminale individuato è operante in diversi Comuni delle province di Matera e Potenza e anche in altre regioni. L'operazione vede ancora impegnati oltre 100 carabinieri, con la collaborazione di unità cinofile e con il supporto di un elicottero, nelle province di Matera, Potenza, Mantova, Reggio Emilia, Treviso e Milano. Sono in corso pure delle perquisizioni.

