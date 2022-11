Si droga in stazione davanti agli studenti, foto e video diventano virali

Droga e degrado in zona stazione delle corriere a Oderzo: mercoledì 9 novembre, all'ora di pranzo, un giovane vestito con pantaloni della tuta e felpa amaranto si è iniettato una siringa di stupefacente in vena sotto gli occhi increduli di decine di passanti e studenti che, a quell'ora, erano appena usciti da scuola e stavano andando a prendere il bus per tornare a casa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il fatto è avvenuto verso le 13 fuori dagli uffici dell'ex sede di Veneto Banca, nel retro dell'autostazione. Molti presenti hanno immortalato la scena con i telefonini pubblicando foto e video nei gruppi social dell'Opitergino mottense. In poche ore le immagini hanno fatto il giro del web, venendo commentate e condivise decine di volte. Alcuni passanti hanno dato l'allarme ai carabinieri di Oderzo ma quando i militari dell'Arma sono arrivati in Via degli Alpini il giovane si era già allontanato facendo perdere le sue tracce.

Non è la prima volta che episodi simili accadono a Oderzo: lo scorso agosto, in Piazza Grande, un altro giovane era stato visto iniettarsi dosi di stupefacente su mani e piedi davanti a decine di famiglie intente a godersi una tranquilla serata estiva. Un fenomeno che sembra essere diventato un vero e proprio allarme sociale dopo l'avvistamento delle scorse ore in zona stazione. In entrambi i casi i due giovani non si sono fatti problemi a drogarsi in bella vista, davanti a decine di passanti, tra cui moltissimi giovani. Il giovane, individuato dai filmati pubblicati sui social, è un ragazzo maggiorenne che starebbe già venendo seguito dal Sert e dai servizi sociali.