Duplice omicidio in Emilia: Gabriela e Renata saranno sepolte a Conegliano

Arriveranno a Conegliano martedì pomeriggio, 21 giugno, le salme di Gabriela e Renata Trandafir, madre e figlia uccise a fucilate lunedì 13 giugno a Castelfranco Emilia. Le due donne, di origini romene, avevano 47 e 22 anni.

Dopo il funerale, celebrato con rito ortodosso nel Modenese, Gabriela e Renata saranno sepolte nel cimitero di San Giuseppe a Conegliano, paese in cui entrambe avrebbero voluto trasferirsi e dove erano già state ospitate per un mese e mezzo nella speranza di nascondersi dalla furia di Salvatore Montefusco, responsabile del duplice omicidio. L'imprenditore 69enne, marito di Gabriela, non accettava il fatto che la moglie volesse la separazione. L'udienza per la separazione avrebbe dovuto tenersi il giorno dopo la tragedia. Nella Marca vivono diversi parenti delle due donne, tra cui Elena Tiron sorella di Gabriela. Giovedì 23 giugno, invece, i centri antiviolenza dell'Emilia Romagna hanno organizzato un sit-in in ricordo delle due donne davanti al tribunale di Modena.