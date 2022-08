E' morto Alessandro Carteri, luminare e fondatore di neurochirurgia a Treviso

E'morto Alessandro Carteri, tra i medici più noti della Neurochirurgia nazionale. Era professore ordinario all’Università di Padova e primario fondatore del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. E' morto ad 89 anni, colpito da un infarto improvviso nella sua casa di via Dondi dall’Orologio. Ha lavorato con passione e grande dedizione fino al 2003 a Treviso, prima di andare definitivamente in pensione. Ma solo nel 2005 si è definitivamente congedato dall’attività ospedaliera. Dopo il pensionamento ha infatti continuato a svolgere attività di consulenza nel reparto dell’ospedale di Treviso da lui prima diretto. Membro della Società Italiana di Neurochirurgia poi, dal 1968 era uno dei nove Soci Onorari e nel 2017 è stato fregiato con la quarta Medaglia d’oro al Merito.

La carriera universitaria

Il professor Carteri è stato anche uno dei più stimati docenti della facoltà di Medicina. Per 25 anni ha svolto la propria attività a Padova, prima come assistente universitario poi come professore associato dirigendo per due anni l’Istituto di Neurochirurgia e la Scuola di Specialità. Ha lasciato la cattedra da professore universitario solo a 71 anni. Il luminare della Neurochirurgia lascia la moglie Lucia, i figli Silvia e Luciano e i nipoti Giacomo, Benedetta, Alessandro e Ludovica. Il funerale del professor Carteri verrà celebrato nella chiesa di San Nicolò giovedì 1 settembre alle ore 10. Il feretro di Carteri a margine delle esequie sarà accolto nel Cortile Antico del Bo per la tradizionale cerimonia dell’alzabara, l’omaggio degli accademici ai docenti dell’Università di Padova.