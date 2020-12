E' morto nella notte l'avvocato Marco Esposito

Aveva fissato un appuntamento per oggi pomeriggio, martedì 29 dicembre, ma il cuore ha tradito Marco Esposito, noto avvocato dello studio legale di Luigi Maschio & associati a Conegliano, deceduto all'età di 56 anni nella giornata nella notte. A essergli fatale è stato un arresto cardiocircolatorio. Lascia i figli Beatrice, studentessa universitaria, e Manuele, che frequenta il liceo, la mamma, la sorella e la ex moglie Beatrice Ugarelli, anche lei avvocato.

Di origini campane, nato a Pompei, Esposito era cresciuto con la famiglia a Milano, dove si era laureato in Giurisprudenza all'Università statale con una tesi in diritto civile, coltivando la passione che era stata del padre Bruno e del cugino, l'indimenticabile Peppino Prisco, con cui condivise per anni l'amore per il calcio e soprattutto per l'Inter. Subito dopo la laurea aveva iniziato la collaborazione con lo studio legale dell'avvocato Luigi Maschio, in centro a Conegliano, dove tutt'ora lavorava, acquisendo nel tempo una grande esperienza in materia di diritto commerciale, contrattualistica, diritto del lavoro, diritto dei consumatori e locatizio.

I funerali saranno celebrati giovedì 31 dicembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale "Beata Vergine di Fatima" a Parè di Conegliano.