Rifiuti abbandonati sotto il cavalcavia della stazione: due multati

Sono circa un centinaio, da inizio anno, le multe fatte agli eco-vandali sorpresi ad abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle strade di Treviso: le ultime due multe, da 400 euro ciascuna, sono state notificate in questi giorni dagli agenti del nucleo Antidegrado.

Le immagini delle videocamere di videosorveglianza hanno immortalato, in momenti diversi, due cittadini kosovari di 18 e 22 anni, mentre scaricavano una serie di sacchetti in un luogo da tempo oggetto di abbandoni: il Cavalcavia della stazione ferroviaria nei pressi di via Marco Polo (zona Terraglio). «La situazione degli abbandoni sotto il Cavalcavia stava assumendo dimensioni importanti - interviene il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo - Di fatto siamo riusciti a bonificare tutta l'area, che ora risulta pulita e ordinata. Questo è stato possibile con continui servizi in borghese che hanno permesso di identificare i responsabili degli abbandoni, residenti a qualche centinaio di metri da via Marco Polo». La lotta contro gli abbandoni dei rifiuti è quotidiana: per stanare gli ecovandali è stata messa in funzione una telecamera mobile che può essere posizionata in qualsiasi luogo con possibilità di operare anche in piena oscurità.

Si tratta di un sistema tecnologico innovativo e sofisticato che permette un monitoraggio continuo delle aree sorvegliate con possibilità anche di intervenire immediatamente qualora siano in atto abbandono di rifiuti o palesi violazioni di legge - continua Gallo - Altrettanto positiva è la collaborazione dei cittadini che, tramite l'app TrevisoSicura, segnalano su tutto il territorio comunale rifiuti e comportamenti anomali. Le segnalazioni pervenute tramite smartphone sono centinaia. Questo ci ha permesso di intervenire subito laddove vi erano rifiuti sparsi ma anche per ottenere importanti informazioni, utili per le indagini». Ogni segnalazione è stata subito presa in carico da Contarina che ha garantito la rimozione dei rifiuti in tempi brevi. L'esperienza innovativa ed i risultati ottenuti in questi mesi dal Comando di Treviso saranno oggetto di un convegno nazionale che si svolgerà a Trento a metà novembre e rivolto a tutte le polizie locali che vedrà Treviso portata come esempio a livello nazionale.