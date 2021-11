Ecovandali, droga e furti: controlli a tappeto a Castelfranco Veneto

Inizio autunno movimentato per la polizia locale di Castelfranco Veneto, impegnata su più fronti per tenere in sicurezza il territorio comunale e i residenti. Senza sosta la lotta contro gli ecovandali tornati in azione, ma tutti identificati.

Pochi giorni fa il caso più recente grazie alla minuziosa ricerca da parte degli agenti che hanno scovato elementi utili per risalire all’autore. A questo si aggiungono anche gli ecovandali individuati in via Germania, “pizzicati” dalle fototrappole installate dalla Vigilanza Ambientale del Consiglio di Bacino Priula che, assieme al Comando di Polizia Locale, ha intensificato i controlli e mappato tutti i punti sensibili cittadini, ponendoli di volta in volta sotto sorveglianza. Il neo nucleo di polizia ambientale da poco attivato sta dando corso a tutte le segnalazioni: dal più piccolo sversamento di rifiuti alle segnalazioni in materia di inquinamento ambientale. A breve il personale effettuerà anche percorsi di specializzazione in materia di vigilanza ed investigazioni ambientali.

Continua anche l’attività di prevenzione e repressione allo spaccio di droga, anche con servizi in borghese. Gli agenti sono intervenuti in Borgo Padova, dove era stata segnalata una frequente attività di spaccio fra giovanissimi. L'arrivo dell’autopattuglia ha messo in fuga i presenti. Da un controllo dei condomini, sono stati trovati due panetti di droga, ben nascosti, con 50 grammi di marjiuana e circa 100 grammi di hashish pronti per essere suddivisi: il quantitativo avrebbe generato circa 150 dosi pronte per essere immesse nel mercato tra i più giovani. Importante, infine, anche l’attività di presidio del territorio in fascia serale/notturna con le pattuglie impegnate in attività di vigilanza e prevenzione contro nuovi furti e rapine, sia nella zona del centro, che nelle frazioni, soprattutto negli orari più critici quando, al calar del buio, le persone ancora non sono rincasate ed è più facile per i malintenzionati mettere a segno i loro colpi. Una di queste pattuglie, settimana scorsa, è intervenuta presso l’Ipercoop dove sono stati bloccati tre giovani intenti a sottrarre circa 280 euro di merce. Poco dopo, in un altro negozio, un giovane è stato sorpreso dai vigili mentre cercava di rubare alcuni prodotti dagli scaffali. Alla vista della polizia locale si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le sue tracce con il favore del buio.

Il commento

Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, conclude: «Un plauso alla polizia locale che, con la sua attività, sta portando a segno una serie di operazioni che contribuiscono a rendere ancora più sicura Castelfranco Veneto e, indirettamente, a migliorarne la qualità di vita. Un ringraziamento anche alla vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula che, grazie alla collaborazione con il Comando di polizia locale, sta dando battaglia a chi persevera nella pessima abitudine di abbandonare i rifiuti. Per fortuna si tratta di casi isolati ma l’individuazione e la repressione nei confronti di chi compie questi atti incivili è il primo passo per combattere gli ecovandali».