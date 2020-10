Sorpreso ad abbandonare rifiuti a tre chilometri da casa: 400 euro di multa

Prosegue la lotta contro l’abbandono di rifiuti da parte del Nucleo anti-degrado della Polizia locale di Treviso: martedì 27 ottobre gli agenti sono riusciti a intercettare un cittadino straniero che aveva da poco abbandonato un sacchetto, sanzionandolo con una multa di 400 euro.

Le varie segnalazioni ricevute per la presenza di sacchetti in via Fagarè hanno portato gli agenti del Nucleo anti-degrado a intensificare i controlli in quella via con servizi in borghese. Alla fine un cittadino di nazionalità bangladese, residente nella zona di via Bassi, è stato intercettato mentre stava abbandonando un sacchetto pieno di rifiuti domestici. «I controlli contro l’abbandono di rifiuti è quotidiano - le parole del comandante della Polizia locale di Treviso, Andrea Gallo - Ad oggi i verbali per l’abbandono di rifiuti sono circa 50, grazie ai servizi in borghese, effettuati di giorno e nelle ore serali e notturne e attraverso le foto-trappole». Per riuscire a stanare quelli che sono veri e propri “inquinatori ambientali”, che si spostano anche di qualche chilometro da casa per lasciare i rifiuti in altre zone della città, il Comando ha acquistato quattro telecamere mobili di ultima generazione che saranno installate nei prossimi giorni nei luoghi dove più spesso sono segnalati abbandoni di sacchetti: «Si tratta di quattro telecamere ad altissima definizione - conclude il comandante - Anche a distanza di 100 metri, permettono di inquadrare perfettamente le persone o i veicoli».