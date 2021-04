Cinque abbandoni di rifiuti in meno di un mese: 25enne denunciato

Un ecovandalo seriale, responsabile di quattro abbandoni di rifiuti nel giro di tre settimane in via Pisa a Treviso, è stato individuato e sanzionato dal Nucleo antidegrado della polizia locale.

Si tratta di un 25enne di origini ghanesi, residente a un chilometro di distanza da Via Pisa, convocato in Comando dalla polizia locale. Gli agenti hanno voluto riconsegnargli il sacco di rifiuti che aveva abbandonato, affinché lo riportasse a casa per smaltirlo correttamente ma l'ecovandalo, una volta uscito, ha abbandonato di nuovo il sacco in strada. Non appena i vigili in borghese se ne sono accorti è scattata subito la notifica del quinto verbale. «La condotta del soggetto denota la volontà seriale di abbandonare i rifiuti - afferma il Comandante Andrea Gallo - Dopo i quattro abbandoni e la successiva notifica di quattro verbali da 400 euro con la promessa da parte sua di non farlo più, il soggetto è tornato di nuovo ad abbandonare proprio il sacco ricevuto. Oltre ad una ulteriore sanzione, ora verrà denunciato all’autorità giudiziaria per aver turbato il pubblico servizio di raccolta rifiuti, stante la sua evidente volontà di portare a compimento atti vietati dalla legge».

E dopo i verbali esposti sugli androni dei condomìni dove risiedono ecovandali, il Comando ha voluto restituire il sacco pieno di rifiuti a chi lo aveva effettivamente abbandonato: «Si tratta di un atto con un valore anche simbolico - sottolinea Gallo - per far comprendere a chi non rispetta le regole che i rifiuti vanno restituiti e smaltiti secondo le norme». Ora il giovane dovrà dimostrare di aver attivato un contratto con Contarina. La vicenda, tra l’altro, ha dei risvolti ancora più paradossali visto che l’ecovandalo di Via Pisa lavora per una cooperativa che si occupa di ambiente in un Comune dell'hinterland trevigiano. «Dal 1º gennaio ad oggi gli ecovandali individuati e sanzionati sono ben 42 - conclude il Comandante - Questo dimostra l’ottimo lavoro svolto dai due agenti del Nucleo antidegrado a cui si è aggiunto un terzo operatore dal 1º aprile, in quanto la mole di lavoro è stata davvero enorme e volevamo dare alla città risposte sempre più efficaci contro chi non rispetta l’ambiente».