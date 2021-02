Abbandonava i rifiuti in piazza: incastrato dalla fototrappola nel cestino

Abbandonava i rifiuti di casa sua nel cestino pubblico di Piazza 2 Giugno a Roncade. Gli ecovigili del Consorzio Priula hanno multato un uomo residente a Casale sul Sile immortalato mentre, incurante dei divieti, pensava di agire ancora una volta impunito.

Non sapeva però che su indicazione del sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, e dell'assessore all'ambiente Daniele Biasetto l'ufficio ambiente e gli operatori del Consorzio Priula avevano posizionato nel cestino una fototrappola pronta a registrare eventuali movimenti sospetti. E così grazie alla nuova tecnologia e dall'ispezione del contenuto dei rifiuti è stato possibile risalire all'autore dell'abbandono. Nei suoi confronti è stata elevata la massima multa prevista dal regolamento. «Vorrei ringraziare prima di tutto gli uffici e i vigili del Consorzio Priula che hanno lavorato in sinergia per smascherare e quindi sanzionare questo comportamento del tutto scorretto nei confronti di tutta la comunità - commenta il sindaco Zottarelli - è sempre triste dover arrivare a questo tipo di provvedimenti, ma è evidente che il rispetto delle regole non è un valore condiviso da tutti come invece ci si aspetterebbe. Mi auguro che quanto accaduto funga da monito per chi ancora non dovesse comprendere la gravità di questi gesti».

Dello stesso avviso l'assessore Biasetto che conclude con queste parole: «Grazie ai nuovi strumenti e a una stretta collaborazione tra i nostri uffici e il Consorzio stiamo riuscendo a far emergere alcune, per fortuna sporadiche, azioni scorrette da parte di qualche persona che, come nell'ultimo caso, talvolta viene anche da comuni limitrofi. Per questo abbiamo posizionato delle altre fototrappole in alcune aree della città in cui sono stati segnalati movimenti sospetti che potrebbero portare a nuove sanzioni. L'augurio è che i malintenzionati desistano prima di essere colti in flagrante».