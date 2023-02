Schianto in Pontebbana, fissati i funerali del piccolo Eduard

Spresiano è ancora in lutto per la morte del piccolo Eduard Bressaglia, mancato improvvisamente a soli 4 anni nel tragico incidente di sabato 11 febbraio lungo la Pontebbana, a Spresiano. Fatale un colpo di sonno della madre Nicole, addormentatasi al volante dopo una notte insonne trascorsa ad accudire il figlioletto colpito da una bronchite. Sabato mattina madre e figlio si erano recati in pronto soccorso, sulla via del rientro il tragico schianto costato la vita al piccolo.

Il funerale è stato fissato venerdì 17 febbraio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Spresiano. Ad annunciarlo la mamma Nicole, il papà Moreno Bressaglia, conosciuto a Treviso per essere il gestore del Caffè delle rose in piazzale Burchiellati, i fratelli Evelin e Gabriel con Daniela, i nonni, i bisnonni, gli zii e i cugini uniti ai parenti tutti. Si prevedono centinaia di partecipanti alla cerimonia, dopo il funerale la salma del piccolo Eduard verrà cremata.

Il messaggio dei genitori

Nell'epigrafe resa pubblica in queste ore, si legge: «Eduard, ci hai scelto come genitori e ci hai resi le persone più felici al mondo. Hai riempito di gioia e amore i cuori nostri e di chi ti stava vicino. Forse il tuo compito qui era finito, ma sei riuscito a unire e riunire molti cuori. Ci hai lasciato un messaggio importante: non lasciate al domani, fatelo ora, passate più tempo possibile con chi vi vuole bene».