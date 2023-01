Electrolux: confermati i 25 esuberi a Susegana, 76 a Porcia

Brutte notizie dall'incontro tenutosi martedì 10 gennaio a Saronno tra i vertici di Electrolux e i sindacati dei lavoratori. Una giornata attesa per le sorti dei singoli stabilimenti al centro di una profonda riorganizzazione interna. La crisi sta toccando sia le materie prime che il calo degli ordini traducendosi in una flessione significativa della produzione industriale. Per questo la multinazionale, conosciuta per la realizzazione di elettrodomestici, ha scelto di intervenire sulle spese legate alla realizzazione dei prodotti, partendo, purtroppo, dal personale come già annunciato nelle scorse settimane. In totale saranno 222 gli esuberi in tutta Italia (4mila nel Mondo) e di questi 25 avverranno nello stabilimento di Susegana (solo tra gli impiegati, nessun licenziamento per gli operai), 76 a Porcia. Numeri che erano già stati annunciati nelle scorse settimane e che, purtroppo, non sono stati ridotti.

L'accordo firmato martedì 10 gennaio avrà durata fino a fine 2023. Le cifre di incentivo sono di 72mila euro, c'è stato poi un leggero miglioramento del testo 411 giudicato ancora insufficiente dai sindacati per la tutela della salute in particolare degli operai. I sindacati sono stati messi al corrente delle modalità con cui l’azienda ha intenzione di riorganizzarsi. Le uscite, come più volte chiarito, saranno su base volontaria. Altro aspetto delicato quello sugli incentivi. In passato l’impresa aveva garantito dei premi che raggiungevano 100mila euro pro capite che si riduceva con il trascorrere del tempo. In più tra gli strumenti messi in campo c’era anche un sostegno per ogni dipendente che voleva intraprendere un’attività ex novo. Dall'accordo odierno è emerso che ai dipendenti con un'anzianità aziendale pari o superiore a 10 anni saranno riconosciuti incentivi proporzionali in caso di esubero volontario. A settembre 2023 sindacati e azienda si incontreranno di nuovo per un bilancio finale sui risultati del piano di esuberi.