Operaia multata per infortunio sul lavoro, Electrolux ritira la sanzione

Annullato il provvedimento con cui Electrolux aveva sanzionato, lo scorso ottobre, una lavoratrice dell'impianto di Susegana multandola in busta paga dopo averla accusata di aver provocato, con una manovra non regolare, l'incidente in cui lei stessa era rimasta ferita ad un piede.

In quella circostanza, il 23 agosto scorso, la donna, di 45 anni, manovrando un carrello "transpallet" era rimasta con il piede schiacciato da una delle ruote del mezzo, riportando varie fratture. Nel cedolino paga di ottobre la lavoratrice si era vista decurtare tre ore di lavoro su decisione della responsabile del personale, Monica Sfreddo. Giovedì 21 dicembre, in un incontro all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso, la direzione di Electrolux ha deciso di ritirare la sanzione non ancora applicata, trasformando la contestazione in un richiamo scritto a prestare maggiore attenzione nel manovrare il transpallet.