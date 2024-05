Muore a 55 anni durante un'escursione: «Elena vive nel nostro cuore»

Cordoglio e commozione giovedì pomeriggio, 2 maggio, nella chiesa parrocchiale di Cusignana (Giavera del Montello) per l'ultimo saluto a Elena Agostoni, la 55enne mancata tragicamente all'affetto dei suoi cari domenica 28 aprile durante un'escursione in compagnia di due amiche nel "bosco delle Penne mozze" a Cison di Valmarino. All'arrivo del feretro davanti alla chiesa, la figlia di Elena non ha trattenuto le lacrime e le grida di disperazione. Separata da tempo, lascia le figlie Fernanda e Chiara, la sorella Brandoria e il fratello Enrico.

Circa 300 le persone presenti in chiesa, gremita in ogni ordine di posto. Nelle prime file erano presenti anche i sindaci di Vedelago, Riese Pio X, Loria, Resana e Volpago del Montello. Elena Agostoni era dirigente comunale al municipio di Vedelago e coordinatrice dell'associazione Comuni della Marca occidentale. In precedenza aveva lavorato per molti anni anche al Comune di Volpago del Montello: una vita nella pubblica amministrazione, tragicamente interrotta domenica scorsa quando Elena è precipita in un dirupo sotto gli occhi delle amiche. A celebrare messa don Dionisio Rossi, parroco di Cusignana, che ha ricordato Elena con queste parole: «Stava camminando sulle colline, in mezzo alla natura che tanto amava e in compagnia delle amiche ma il destino l'ha rapita. Elena lascia un vuoto incolmabile in tutti noi lasciandoci commossi e sgomenti di fronte a questa tragedia. Una persona che conosceva bene Elena mi ha detto: Non mi sembra vero, era così gentile e delicata". Elena ha vissuto una vita intensa che lascia una grande eredità - ha detto don Dionisio -. Oggi ci sentiamo di aver perso tutto con la morte di Elena, la sua tragedia mette in luce tutta la fragilità della vita terrena ma Elena continuerà a vivere per sempre come mamma, amica, professionista e nel cuore di chi l'ha conosciuta e soprattutto amata».