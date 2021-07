Omicidio a Moriago, lutto cittadino per i funerali di Elisa Campeol

La data delle esequie non è ancora stata fissata: si attende il nullaosta dopo l'autopsia. Giornata di lutto proclamata dall'amministrazione per ricordare la 35enne assassinata all'Isola dei Morti

Pieve di Soligo si ferma per Elisa Campeol: nel giorno in cui saranno celebrati i funerali della 35enne uccisa a Moriago della Battaglia, il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino in suo onore.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la data delle esequie non è ancora stata fissata: dopo l'autopsia di mercoledì scorso, si attende ora il nullaosta per celebrare il funerale in Duomo. Tutti i cittadini saranno invitati ad osservare un minuto di silenzio nell'orario di inizio della cerimonia. Le bandiere del municipio saranno a lutto, mentre i negozi e le attività commerciali dovranno abbassare le saracinesche in segno di cordoglio e partecipazione al dolore dei familiari. La comunicazione del lutto cittadino sarà affissa sulle bacheche comunali in modo che tutta la cittadinanza ne sia al corrente. Al funerale il Comune parteciperà con il gonfalone listato a lutto e una delegazione di amministratori locali.