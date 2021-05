Muore in auto a 19 anni: fissata la data dei funerali di Elisa Girolametto

La studentessa di Riese Pio X ha perso la vita martedì 4 maggio ad Altivole mentre stava per iniziare il tirocinio in casa di riposo. Sabato mattina i funerali a San Zenone degli Ezzelini

Saranno celebrati sabato 8 maggio, alle ore 10.30, i funerali di Elisa Girolametto la 19enne di Riese Pio X morta carbonizzata nella sua auto all'alba di martedì 4 maggio. La cerimonia funebre sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di San Zenone degli Ezzelini con partenza dall'ospedale di Castelfranco Veneto.

A darne l'annuncio sono stati il papà Diego e mamma Marina, le sorelle Chiara e Beatrice, Alessandro, il fidanzato Giorgio, amici e parenti tutti. Venerdì sera, alle ore 19.30, sarà celebrato il Rosario in sua memoria nella chiesa di San Zenone mentre alle 20.45 nella chiesa di Cà Rainati ci sarà una veglia di preghiera per giovani e giovanissimi. Studentessa di Biotecnologie sanitarie all'Università di Padova, Elisa si stava recando presso una casa di riposo di Montebelluna per iniziare il tirocinio come infermiera quando ha perso la vita nell'incidente, avvenuto poco dopo le 5.30 di mattina. Elisa ha improvvisamente perso il controllo della Fiat Punto su cui stava viaggiando andandosi a schiantatare contro un muro. La macchina ha preso fuoco ed Elisa, rimasta intrappolata tra le lamiere, è morta carbonizzata. Inutili i soccorsi disperati del Suem 118 e dei vigili del fuoco. Sabato mattina un'intera comunità in lutto arriverà a San Zenone degli Ezzelini per darle l'ultimo saluto.