Cade per 50 metri metri in montagna: gravissimo un 44enne

Sono gravi le condizioni di F.C., 44enne di Istrana, inciampato e caduto per una cinquantina di metri mentre percorreva la via normale alla Cima Nord del San Sebastiano ad Agordo (BL). All'uomo, che si trovava con altre persone, l'equipe medica dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (sbarcata nelle vicinanze) ha subito prestato le prime cure urgenti a seguito del probabile trauma cranico riportato, per poi imbarcarlo e volare all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

