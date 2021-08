Cade durante una passeggiata e sbatte la testa: anziana grave all'ospedale

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Conegliano l'anziana che oggi pomeriggio, verso le 17.30, è stata soccorso a Ceneda da un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. L'episodio è avvenuto in via Caroli e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto una anziana signora cadere a terra, sbattendo violentemente la testa, durante una passeggiata in solitaria. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, tanto che è stato necessario operare a lungo con il massaggio cardiaco, prima sul posto e poi lungo via Malanotti. Una volta rianimata, l'anziana è stata trasportata d'urgenza al nosocomio di Conegliano dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni.