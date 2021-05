Scivola sul sentiero e si frattura una caviglia: deve intervenire l'elisoccorso

Poco prima delle 16 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dalla Centrale del Suem per un escursionista scivolato in località Costa di Vittorio Veneto, lungo il sentiero in cresta, che da Madonna della salute porta a Fregona. Non riuscendo ad ottenere le coordinate Gps per la poca copertura telefonica, una prima squadra di tre soccorritori è risalita al punto in cui si trovava A.B., 48enne di Mareno di Piave, grazie alle indicazioni del percorso e alla descrizione del luogo. Una volta dall'uomo, che si trovava con un'altra persona, i soccorritori hanno mandato la posizione alla seconda squadra in arrivo. Dopo aver stabilizzato la gamba dell'escursionista per una sospetta frattura alla caviglia, il recupero è stato effettuato dell'elicottero di Treviso emergenza, che ha sbarcato in hovering medico e tecnico di elisoccorso. La barella è stata sollevata con un verricello di una decina di metri e l'eliambulanza è partita in direzione dell'ospedale di Conegliano.