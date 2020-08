Gruppo di amici fa il bagno nel fiume Meduna: gravissimo un 22enne trevigiano

Il tuffo in acqua e poi un improvviso arresto cardiaco. Questo quanto successo ad un 22enne trevigiano nel pomeriggio di sabato. Il ragazzo era insieme ad alcuni amici di Vittorio Veneto a fare il bagno nel fiume Meduna a Cordenons (PN), nella zona delle grave, ma ad un certo punto si è sentito male ed è crollato a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono così giunti i vigili del fuoco di Pordenone e l'elisoccorso del Suem di Treviso. Le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi e per questo, dopo averlo stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato in ospedale (giungendo cosciente) dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

