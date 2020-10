Cade dal tetto durante la manutenzione: 64enne elitrasportato in ospedale

Una caduta da tre metri d'altezza, dal tetto di un garage che stava manutentando. E' successo, sabato poco prima di mezzogiorno, in via Piave a Corbanese di Tarzo e la vittima è il 64enne A.R. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul tetto quando un pannello sottostante si è improvvisamente staccato facendolo precipitare al suolo. Fortunatamente dopo la caduta è sempre rimasto cosciente ma nei pressi della casa disabitata sulla quale stava lavorando è stato poi fatto atterrare l'elisoccorso del Ca' Foncello di Treviso che, dopo aver stabilizzato il 64enne, lo a poi portato all'ospedale di Conegliano per tutti gli accertamenti del caso ma l'importante è che non si trovi in pericolo di vita. A verificare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro sono infine giunti i carabinieri di Cison di Valmarino e i tecnici dello Spisal.

