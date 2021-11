Incidente sul lavoro alla Maeg di Vazzola: 37enne elitrasportato al Ca' Foncello

Momenti di tensione oggi pomeriggio all'interno della sede aziendale della Maeg di via Toniolo a Vazzola. Un improvviso incidente sul lavoro, intorno alle 15.30, ha difatti ferito il 37enne A.Z. di Fontanafredda (PN), ora ricoverato al Ca' Foncello di Treviso in prognosi riservata e con ferite di media entità. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava spostando una trave reticolare che avrebbe poi dovuto posizionare sul pianale di un rimorchio quando, a causa di uno sbilanciamento, è stato urtato alla testa dalla stessa. Subito soccorso dai colleghi e da un'ambulanza del Suem 118, il 37enne (sempre rimasto cosciente) è stato poi elitrasportato al nosocomio trevigiano per tutte le cure del caso. Sul fatto indaga ora lo Spisal.