Si rompe una gamba scendendo da Malga Doc: lo salva l'elisoccorso

Attorno alle ore 13 di oggi l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione di Monte Vallino, per un escursionista che si era fatto male sotto Malga Doc scendendo assieme alla figlia. Poiché le nubi non permettevano l'avvicinamento, l'eliambulanza è scesa a Segusino e ha sbarcato l'equipe medica. Non appena si è aperto un varco, l'elicottero è salito e seguendo le indicazioni dell'infortunato, un uomo trevigiano sui sessanta anni, ha sbarcato nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso con un verricello di una ventina di metri. L'escursionista, che aveva riportato la probabile frattura di una gamba, è stato recuperato e trasportato al campo base. La figlia è stata raggiunta in fuoristrada da una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per essere riaccompagnata a valle.