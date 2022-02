Paura in un maneggio: bambina cade da cavallo e si frattura un polso

Momenti di tensione stamattina, intorno alle 9.40, all'interno del maneggio Cal Alta Horse Club di Cappella Maggiore. Una bimba di 8 anni, che stava montando un cavallo, è difatti improvvisamente caduta a terra ferendosi al polso destro. Molto spaventata, è stata immediatamente soccorsa dai presenti che sono stati poi in breve raggiunti dai sanitari a bordo di un'ambulanza. Dopo averla stabilizzata sul posto, la bambina è stata successivamente portata a bordo dell'elicottero di Treviso Emergenza, atterrato poco distante, e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per accertamenti e dove i medici stanno ora valutando se procedere o meno ad operare la bimba per stabilizzare definitivamente la probabile frattura subita nella caduta.