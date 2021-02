Scivola sulla neve e finisce in un vallone: 35enne salvata dall'elisoccorso

Attorno alle 14.30 di domenica il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla Centrale del 118, a seguito della chiamata di un'escursionista che, perso l'orientamento sul sentiero che da Malga Barbeghera porta al Monte Tomba, era scivolata sulla neve e finita in fondo a un vallone. Una squadra è subito partita e ha iniziato a cercare M.R., 35 anni, di Pieve del Grappa, in base alla descrizione data del percorso seguito, senza però riuscire a individuarla. La donna, infatti, spostandosi era arrivata molto più a nord. Risaliti alle coordinate precise del punto in cui si trovava, sul posto si è portato l'elicottero di Treviso emergenza che, dopo averla individuata, ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri. Imbarcata con la stessa modalità, l'escursionista è stata poi trasportata alla malga, dove è stata affidata ai soccorritori e controllata dal medico di bordo e dal dottore dell'ambulanza del Suem. Fortunatamente stava bene ed è potuta rientrare assieme ai familiari.